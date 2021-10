Filha de vargengrandense, médica dá entrevista no Roda Viva deste dia 4

A médica brasileira Sue Ann Costa Clemens é a entrevistada do Roda Viva, exibido na Cultura nesta segunda-feira, dia 4, a partir das 22h. O programa de entrevista comandado pela jornalista Vera Magalhães, também é exibido ao vivo no Youtube.

Sue Ann é carioca e é filha do vargengrandense Antônio Carlos Fontão Costa. Chefe do Comitê Científico da Fundação Bill e Melinda Gates, Sue Ann é professora em Oxford e coordenou os testes do imunizante da AstraZeneca/Oxford no Brasil. Atualmente, realiza estudos sobre a aplicação das doses de reforço contra o coronavírus.

A médica também faz parte dos grupos de estudos responsáveis pelo Covax, o consórcio internacional criado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para aquisição e distribuição de vacinas aos países mais pobres. Ela ainda é criadora do primeiro mestrado em Vacinologia do mundo, na Universidade de Siena, na Itália.

Sue Ann está lançando o livro História de uma Vacina, onde relata os desafios enfrentados para trazer os primeiros testes clínicos da vacina para o Brasil. Na obra, traz trechos também de sua tança Tatsch, repórter de saúde do jornal O Globo; Mariana Varella, jornalista de saúde e editora-chefe do portal Drauzio Varella; Maria Manso, repórter da TV Cultura; Matheus Meirelles, videorrepórter da CNN Brasil; e Sabine Righetti, jornalista doutora em política científica, pesquisadora da Unicamp e coordenadora da Agência Bori.