Final de semana terá mais chuva

Depois de semanas sem pingar uma gota no chão de Vargem Grande do Sul, a chuva voltou a atingir o município no último domingo, dia 26, dia de aniversário de 147 anos da cidade. Muito esperada, a chuva foi festejada pelos moradores, mas em alguns momentos, chegou a assustar, pois veio acompanhada de ventania, granizo e enxurradas em alguns pontos. Houve relatos de que o vento provocou estragos em imóveis na cidade.

Dados da estação de Vargem Grande do Sul do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro), do Instituto Agronômico do Estado de São Paulo, mostram que o índice de precipitação acumulada no domingo foi de 10,9 milímetros. Já na quarta-feira, o índice da chuva que chegou na cidade foi menor: 2 milímetros.

Na sexta-feira, dia 1º de outubro, havia alerta no O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para perigo potencial de ventos fortes e tempestades em todo Estado de São Paulo. O alerta seguia para este sábado, dia 2. Porém, até a conclusão desta edição, a chuva da tarde de sexta-feira, não veio acompanhada de problemas.

Para este final de semana, o Climatempo informava previsão de chuva para Vargem Grande do Sul no sábado e no domingo, com a volta do sol na segunda-feira, dia 3, mas também com possibilidade de novas pancadas de chuva durante o primeiro dia útil da semana.

No Jardim Morumbi, gramado de residência ficou repleto de pedrinhas de gelo. Foto: Reportagem