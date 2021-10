GCM prendeu rapaz que realizava furto no comércio

Um rapaz foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul na sexta-feira, dia 24. A equipe do sub inspetor Charles e GCM Rafael foi acionada por moradores para verificar o ocorrido.

Segundo o informado, o suspeito havia cometido furto em um estabelecimento na área central da cidade e já havia saído do local. A equipe realizou patrulhamento e localizou o autor do crime nas proximidades junto com os itens furtados.

Ele foi levado à Delegacia de São João da Boa Vista, onde foi preso em flagrante.