Trio de adolescentes foi pego com joias furtadas enquanto moradores estavam em Igreja

Enquanto seus moradores foram à igreja no sábado, dia 25, por volta das 21h, uma casa na Santa Terezinha foi furtada. O 2º Sgt. da Polícia Militar Márcio Henrique, o cabo Prates e o soldado Amauri compareceram ao local.

As vítimas, de 56 e 22 anos, informaram que estavam na igreja e, quando retornaram, o local estava aberto e as coisas bagunçadas. Eles constataram que foram levadas algumas joias da família. A ocorrência foi registrada na Delegacia Civil de São João da Boa Vista.

Na terça-feira, dia 28, por volta das 14h, a equipe da Polícia Militar composta pelo cabo Salomão e soldado Emiliano soube do furto ocorrido no dia 25. Eles apuraram que após o furto, o suspeito teria trocado as joias por drogas, em um local conhecido por “Favelinha do Fortaleza”, ao final da Rua Eliseu Garrido.

Com essas informações, a equipe realizou um breve monitoramento do local, sendo observados pela equipe três rapazes sentados em um banco e usuários de drogas que se aproximavam deles, que se revezavam para irem até uma árvore próxima. No local, eles abaixavam, pegavam algo de dentro de uma sacola de cor branca, retornavam ao banco e entregavam aos usuários.

Diante da movimentação, os policiais abordaram o trio e verificaram ser todos menores de 18 anos. Com o garoto de 13 anos foi encontrado um cigarro artesanal de maconha e um aparelho celular marca Motorola. Com o de 17 anos, foi encontrado R$ 40,00 em diversas cédulas e com o adolescente de 16 anos, R$ 10,00 e um aparelho celular marca Samsung.

Perguntados se estavam realizando tráfico no local, todos ficaram em silêncio. Ao verificar onde os adolescentes foram vistos pegando algo, os PMs encontraram uma sacola de cor branca, contendo em seu interior 10 pinos de cocaína, um kit com 22 pedras de crack, todas embaladas em plástico de cor preta, prontas para venda.

Dentro da sacola, ainda havia outra sacola de cor branca, contendo diversas joias, entre elas, duas pulseiras, uma corrente com o nome da vítima, um anel e quatro pingentes, sendo que um deles tinha a fotografia em nome do filho da vítima. Eles foram questionados sobre as drogas e joias mais uma vez, mas continuaram em silêncio.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão aos adolescentes por ato infracional de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e apreensão de objetos. O rapaz que estava com R$ 40,00 confessou que em sua residência havia uma porção grande de maconha e mais R$ 50,00.

A equipe foi até a casa da vítima, que reconheceu as joias como sendo de sua propriedade. Os adolescentes foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado ratificou a voz de apreensão. Todos os adolescentes permaneceram apreendidos e foram encaminhados à Fundação Casa de Campinas (SP).