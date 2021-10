Campanha de multivacinação começa para crianças e jovens

O Ministério da Saúde lançou no dia 30 de setembro, a Campanha Nacional de Multivacinação, com o objetivo de incentivar a atualização da caderneta de vacinação para crianças e jovens de 0 a 15 anos. A ação teve início já na sexta-feira, dia 1º de outubro.

O Departamento de Saúde de Vargem Grande do Sul informou que a campanha será realizada até 29 de outubro, das 8h às 16h, nas salas de vacina no posto de Saúde Dr. Edward Gabrioli, na Vila Polar e na do Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita, próximo ao Hospital de Caridade.

O Dia D da Campanha está marcado para 16 de outubro, sábado. Durante a cerimônia de lançamento, o ministro da Saúde substituto, Rodrigo Cruz, ressaltou que a campanha será um sucesso, já que os brasileiros têm uma cultura de vacinação.

“Na vacinação da Covid-19, por exemplo, temos mais de 90% da população adulta com a primeira dose, e estamos chegando perto do patamar de 60% da população vacinável com as duas doses. Isso mostra que o brasileiro tem, sim, cultura vacinal. E a gente espera que, ao longo desses 30 dias, isso seja comprovado. O objetivo dessa imunização, como o secretário Arnaldo colocou muito bem, é evitar que algumas doenças que já estão erradicadas voltem, e mais do que isso: proteger a vida dessas crianças. As crianças são o futuro do nosso país”, ressaltou o ministro.

Vacinas

O público-alvo da campanha são crianças de 1 ano a menores de 5 anos, que devem receber a Vacina Oral de Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses da Vacina Inativada de Poliomielite (VIP), do esquema básico de vacinação. Crianças menores de 1 ano (de 29 dias até 11 meses) deverão ser vacinadas seletivamente com a VIP, conforme as indicações do calendário nacional de vacinação.

Crianças e adolescentes menores de 15 anos não vacinados ou com esquemas incompletos também devem comparecer aos postos de vacinação. A meta do Ministério da Saúde é alcançar, pelo menos, 95% do público-alvo.

Alerta

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece imunizantes contra toda uma série de enfermidades, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, alertou para a queda da cobertura vacinal nos últimos anos. “Percebemos que desde 2015 a cobertura vacinal no Brasil vem diminuindo – reflexo do próprio processo pandêmico nos últimos dois anos. Precisamos melhorar esta cobertura. Ampliar a cobertura vacinal e proteger a população é uma prioridade do Governo Federal. Manter a vacinação em dia é também um dever dos pais e responsáveis. Leve seu filho, sua criança e adolescente”, conclamou o secretário.

Documentação

Para imunização é necessário levar a carteira de vacina da criança, documento pessoal de identificação e cartão do SUS. O objetivo é imunizar todas as pessoas e conscientizar a população da importância da vacina para proteção contra diversas doenças.