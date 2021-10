Cinema na Cultura exibirá filme gravado na Via Crucis

O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, exibirá o filme “Uma história de fé em Vargem Grande”, gravado na Via Crucis, trecho do Caminho da Fé na cidade. A sessão será no dia 10, domingo próximo, às 20h, como forma de celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado no dia 12.

A produção foi realizada em 2020 com o intuito de contar a história de uma mulher em busca do seu encontro com a própria fé em meio a pandemia. De acordo com o Departamento de Cultura e Turismo, o filme também foi feito em homenagem ao turismo religioso, promovendo principalmente a Via Crucis. O objetivo também foi falar sobre fé, coragem de lutar em meio a pandemia da Covid-19 que tanto sofrimento causou em todo mundo.

Márcia Iared, diretora de Cultura e membro do grupo que idealizou a Via Crucis em Vargem comentou sobre a importância da data. “Por ocasião dos 300 anos da aparição de Nossa Senhora no rio Paraíba, surgiu-nos a ideia de construir um monumento em homenagem à santa, seguindo a tradição, uma vez que nos 200 anos, quando por aqui estava o saudoso beato Donizetti, foi construída a nossa linda capela de Aparecida, hoje matriz da Paroquia de Nossa Senhora Aparecida”, recordou.

“Esta ideia tornou-se mais ousada, quando acrescentamos a possibilidade de construir no trecho dos 12 km do Caminho da Fé, uma Via Crucis até a pousada, no final do percurso. Não podendo a prefeitura se envolver em obra religiosa, da reunião de simpatizantes, homens e mulheres de fé da sociedade civil, surgiu uma equipe de voluntários oriundo de vários projetos e movimentos, abraçando a ideia, que viria destacar nosso turismo religioso”, comentou Márcia.

“Do emocionante momento da inauguração, até o ano de 2020, aproximadamente 9.800 peregrinos passaram pela nossa Via Crucis. Por conta da pandemia, não pudemos realizar nos últimos dois anos, nossa maravilhosa caminhada, que na sua última edição, contou com a presença de mais de 1800 pessoas”, lamentou.

“No ano de 2020 e mais uma vez agora neste próximo dia 10 de outubro, exibiremos no auditório da Casa da Cultura, o sensível filme “Uma História de Fé em Vargem Grande do Sul” com direção de Lucas Buzato, membro da comissão, edição de Angelino Junior, supervisão e narração da diretora executiva da Comissão, Márcia Iared. A história interpretada com muita competência por artistas de nossa terra, com destaque para Tania Soares e Maria da Conceição, além das belas vozes do grupo da Cultura, que de maneira voluntária conseguiram emocionar com este filme”

Por conta das medidas de distanciamento ainda necessárias, o público para a exibição será limitado a 30 vagas. Assim, o Departamento de Cultura está disponibilizando 30 ingressos a para a sessão.

“Além da trama, pessoas da comissão e da comunidade dão valorosos testemunhos sobre o que foi participar desta “cruzada” pela qualificação de nossa cultura religiosa e testemunhos de devoção e superação durante a pandemia”. Comentou a diretora de Cultura.

Os ingressos poderão ser retirados a partir da segunda-feira, dia 4, na Casa de Cultura. Para mais informações, os telefones são (19) 3641-6199 ou (19) 3643-7255.