Cultura vai realizar o evento Viva a Arte em outubro

O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vargem Grande do Sul irá realizar no dia 23 de outubro, o primeiro evento híbrido, que será exibido tanto de maneira online, quanto presencial. O evento leva o nome de “Viva Arte”.

De acordo com o informado pela prefeitura, a apresentação contará com revelações de novas vozes de Vargem Grande do Sul, muita música alternativa, dança entre outras.

Os ingressos são gratuitos e limitados, e podem ser retirados na Casa da Cultura à Rua Major Correa, 505, Centro, de segunda à sexta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 17h.

O evento seguirá com os protocolos sanitários de prevenção a Covid-19, como uso de máscara, distanciamento e higienização com álcool 70%.

As apresentações também serão exibidas de forma online, através dos canais do Youtube e Facebook da prefeitura municipal.