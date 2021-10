Hospital e Maternidade Unimed: 21 anos de serviços em saúde

O Hospital e Maternidade Unimed (HMU) completou 21 anos na sexta-feira, dia 1º de outubro. Inaugurado em 2.000, o hospital manteve-se em constante desenvolvimento, tornando-se referência na região da área de cobertura da Unimed Leste Paulista (ULP), que abrange dez cidades.

O último ano foi marcado por importantes conquistas que comprovam a sinergia da instituição para manter o padrão de excelência construído, exemplo disso são as inaugurações do Centro de Oncologia e Terapia Infusional e da nova sede do Laboratório Unimed (Unilab), que funcionam nas próprias dependências do HMU, além da entrega de uma nova ala assistencial.

“É fato que o Hospital é o mais importante e antigo recurso próprio da Unimed Leste Paulista (ULP), por isso, trabalhamos arduamente e fazemos investimentos em infraestrutura, tecnologia e qualificação profissional, reafirmando nosso compromisso com a saúde de cada um dos nossos pacientes e beneficiários. Nesta data especial, em nome de toda diretoria e administração só tenho a agradecer a todos que fazem parte desta história e pelo empenho dedicado nestes 21 anos”, destaca o diretor presidente da ULP Dr. Luís Antônio Estevam.

O HMU tem capacidade para receber todos os tipos de atendimentos assistenciais, inclusive os mais complexos, já que dispõe de Centro Cirúrgico com salas novas e modernas, Unidade de Terapia Intensiva, Hemodinâmica, Agência Transfusional, Laboratório de Análises Clínicas próprio e diversos outros recursos.

“Somos preparados para atender as demandas dos mais de 280 médicos cooperados da ULP, de forma indireta ou direta, proporcionando o que há de mais de moderno para que seja exercida medicina de qualidade e excelência”, pontua o diretor superintendente da ULP, Dr. Flávio Villar.

Atualmente, é uma das maiores empresas de São João da Boa Vista e emprega diretamente cerca de 500 colaboradores. De acordo com o diretor financeiro da ULP, Dr. Cristiano de Carvalho, “mesmo com a pandemia, período em que, infelizmente, muitas empresas se viram obrigadas a reduzirem seu quadro de funcionários, o HMU permaneceu firme e conseguiu, inclusive, gerar novos empregos, exercendo importante papel social na região”.

Comemoração

Como forma de homenagear cooperados, médicos e colaboradores, o Departamento de Gestão de Pessoas organizou, nas dependências do HMU e da Sede Administrativa, um café da manhã especial e a entrega de cupcakes, seguindo todos os protocolos de segurança da pandemia.

“Todos os anos fazemos questão de comemorar esta importante data, é uma grande satisfação proporcionar um momento de descontração às pessoas que possibilitam o seu pleno funcionamento e, diariamente, prestam os melhores atendimentos aos nossos pacientes”, destaca o administrador hospitalar, Samuel Marson.