A Coluna Momento pet dessa semana, está transbordando charme e elegância. A estrela da coluna deste sábado é o gato Lilo, com todo seu garbo e pelagem impecável.

Lilo é o gatinho que Edna Magali Vieira, que mora próximo ao Tênis Clube de Vargem Grande do Sul, ganhou de uma amiga. Se hoje Lilo é um gatão muito bem apessoado, esbanjando beleza e graça, no passado não era bem assim, não. Segundo ela, Lilo era o filhotinho mais feio da cria.

O tempo fez bem para o bichano, que é meio persa, meio vira-lata, e hoje está todo lindo, chamando a atenção de todos.

Edna Magali contou que trabalha durante todo o dia e acaba contando com a ajuda de amigas que trabalham no clube a acabam dando uma vigiada no Lilo e garantindo que não falte ração para ele. “O meu trabalho com ele é dar a ração para as meninas tratarem dele durante o dia, e quando chega em casa já à noite, ele quer carinho, comer sua Wiscas e dormir na cama com seu cobertor favorito”, contou.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

Só entrar em contato pelo Whatsapp

(19) 99957-1531 ou (19) 99811-1286