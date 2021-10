Prefeitura segue com ações contra a Covid-19

Na noite de quinta-feira, dia 30 de setembro, a prefeitura realizou mais uma ação de desinfecção de endereços da cidade com amônia quaternária, doada pela empresa Fuzil. A desinfecção foi feita pela Guarda Civil Municipal (GCM) e ocorre periodicamente.

A medida é uma das ações realizadas pela prefeitura municipal no combate à pandemia da Covid-19. De acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira, dia 1º de outubro, Vargem somava 3.789 casos da doença desde o início da pandemia. Desse total, 3.659 já se recuperaram. Haviam apenas 15 casos ativos na cidade.

Ao todo, Vargem perdeu 110 pessoas para a doença, além de outras 5 de outras causas, mas com a presença do Sars-Cov-2, o novo coronavírus. O boletim informava ainda que haviam 32 moradores aguardando resultado de exame e outros 34 esperando a data correta para a coleta do teste.

Apenas um morador estava internado em enfermaria e um outro paciente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na região.