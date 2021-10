Amarildo participa de reunião com secretário de Estado da Agricultura

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) participou na última segunda-feira, dia 27 de setembro, de audiência na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, com o secretário Itamar Borges.

Segundo explicou Amarildo em suas redes sociais, a audiência foi agendada pelo deputado federal Baleia Rossi e pelo deputado estadual Jorge Caruso, ambos do MDB. Participaram ainda da audiência o assessor dos deputados, João Trebesqui e o vice-presidente do Diretório Municipal do MDB em Vargem Grande do Sul, José Francisco Oliveira Neto, o conhecido Chico.

Conforme o prefeito informou, na pauta estavam diversos pedidos ao secretário, com intermediação dos deputados Baleia Rossi e Caruso, como a cessão do prédio da Casa da Agricultura, ações do Programa Melhor Caminho e um pedido de viatura.