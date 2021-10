Areia para o Conderg

Os vereadores aprovaram projeto de lei que autoriza a prefeitura a doar parte da terra retirada da barragem Eduíno Sbardellini, no processo de desassoreamento que teve início em maio, para o Conderg. até o total de 20 m³, aproximadamente dois caminhões. De acordo com Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o material doado será usado na reforma da sede do Conderg.

Demanda abastecida

Segundo o prefeito, já foi retirado da barragem mais de 1.550 m³ de areia grossa, que se encontra armazenada no almoxarifado de materiais básicos da Prefeitura Municipal, e que vem sendo utilizada nas obras da Administração Pública. Essa quantidade é suficiente para o atendimento da demanda de areia da Prefeitura por um período de aproximadamente dois anos, informou Amarildo.

Outras entidades

A prefeitura já havia doado parte da areia retirada da represa para o Hospital de Caridade. Durante a sessão que debateu o projeto de doação, os vereadores solicitaram que a prefeitura também envie projeto de lei estabelecendo a doação da areia para outras entidades assistenciais de Vargem Grande do Sul.

Reforma do PPA

A prefeitura publicou a reabertura da licitação para a reforma do Posto de Pronto Atendimento (PPA) Alfeu Rodrigues do Patrocínio. A sessão que tem como objetivo contratar nova empresa para a obra será no dia 15 de outubro. A reforma do PPA começou em julho de 2020, mas foram paralisadas em fevereiro deste ano. A empresa que foi contratada inicialmente pediu revisão de valores acima do permitido pela lei, alegado reajuste dos materiais de construção. Como não houve acordo, o contrato foi rescindido.

Andamento da obra

No final de agosto, a prefeitura informou à Gazeta que boa parte de serviços de demolições e a execução de alvenaria estava concluída. Reforços estruturais, instalações elétricas, de gases, combate a incêndio, pisos, revestimentos, pintura, esquadrias e forro serão executados nesta próxima etapa, bem como boa parte da cobertura.