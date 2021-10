5 dicas para um bom projeto

Um “projeto”, no campo empresarial, se refere a um empreendimento, uma atividade nova com um objetivo definido. São três características que definem um projeto: prazos definidos (início e fim); recursos definidos para execução das tarefas (humanos, financeiros, ferramentas, etc); e o fato de que deve ser algo novo.

Como exemplos de projetos, podemos citar: a instalação de um equipamento, ampliação da fábrica, implantação de um sistema de qualidade, nova campanha de marketing, etc.

Para um bom desenvolvimento de um projeto podemos citar algumas dicas:

• Planejamento: objetivos claros e definição de metas parciais (possíveis e mensuráveis). Identificar todos os envolvidos e atribuir com clareza os papéis de cada colaborador. Estipular orçamento e prazos.

• Propósito: é importante que todos conheçam a relevância do projeto, ajudando na definição de pontos (ou caminhos) críticos e avaliação de medidas de contingências;

• Comunicação: todos os envolvidos devem “falar a mesma língua” e devem estar cientes a respeito do andamento e revisões que possam acontecer. Uma comunicação ineficaz pode vir a causar a falha do projeto.

• Reuniões: é essencial que se realize uma reunião de lançamento de projeto para se apresentar a todos os envolvidos a respeito das particularidades e reuniões periódicas para alinhamento das informações com toda a equipe.

• Análise: ao se realizar avaliações periódicas, é possível avaliar os pontos satisfatórios e erros que ocorrem durante o andamento do projeto. Após essas análises e identificar os problemas, podemos saber onde devemos focar para melhorias futuras.

Além disso, é importante que se tenha um responsável pelo projeto. O gerente do projeto é o profissional encarregado pelo bom andamento do desenvolvimento das etapas e deve ser capaz de atingir os objetivos propostos, realizando a interação entre todas as áreas envolvidas, cobrando as atividades, tarefas e objetivos relativos a cada setor.

Rafael Bueno Queiroz é mestre em engenharia mecânica pela Unesp com MBA em gestão empresarial pela FGV