Você se lembra para qual candidato votou para deputado federal nas últimas eleições? Se recorda quem mereceu seu voto para fazer parte da Assembleia Legislativa de São Paulo? As eleições 2022 serão exatamente em um ano e o eleitor precisa estar atento.

O debate estará muito focado especialmente nos candidatos a presidente. Ao que tudo indica a polarização entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro vai mergulhar o Brasil novamente em uma disputa ideológica nem um pouco saudável.

Mas independentemente de qual candidato for eleito, será na Câmara dos Deputados e no Senado Federal que ele terá que buscar apoio necessário para tirar o país da recessão econômica, do mar de desempregados e garantir a retirada de milhões de brasileiros que estão de volta à situação de miséria e fome que não se via há anos.

Bolsonaro percebeu que governar apenas com bancadas, sua estratégia no início de mandato, quando ainda mantinha o discurso que o elegeu de que não faria a política de “toma lá, dá cá” não lhe traria o apoio necessário para garantir a governabilidade. Logo, abriu mão sem pudor algum da sua meta de ter Ministérios exclusivamente técnicos e colocou nas chefias quem seus aliados indicavam, tudo para que processos de impeachment não avançassem e as poucas reformas que conseguiu elaborar fossem colocadas em pauta.

A ex-presidente Dilma Rousseff também só percebeu o custo de perder a base aliada no Congresso tarde demais. Quando viu o avanço dos processos que terminaram com seu impeachment até que tentou lançar mão de benefícios para garantir aliados, mas já não havia mais tempo para conseguir o apoio necessário.

Dessa forma, o eleitor precisa estar muito atento a quem escolhe para compor essas Câmaras. Deputados federais e senadores debatem e votam leis, reformas, projetos que serão essenciais para recuperar a vida do brasileiro. Por isso é tão importante saber se o candidato que você ajudou a colocar lá correspondeu suas expectativas e merece novamente seu voto. O eleitor ainda tem um ano para analisar a conduta de seus candidatos. Voto tem consequência e o que todos estamos passando neste momento é reflexo direto dos números que os cidadãos digitaram na urna em outubro de 2018. Analisem, estudem seus candidatos, acompanhe suas votações e use com muita responsabilidade essa ferramenta de transformação que é o voto.