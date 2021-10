Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu José Donizete Felippe aos 63 anos de idade, no dia 27 de setembro. Deixou a esposa Maria Helena Rocha Felippe; a filha Juliana; o genro Fernando; e as netas Lívia e Lorena Foi sepultado no dia 27, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Marta Corali, aos 64 anos de idade, no dia 25 de setembro. Deixou a mãe Terezinha Corali Cara; filha; netos e os irmãos José, Manoel, Márcia, Neusa e Neide; cunhados; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultada no dia 25, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Helen Gabriela Visconde Nicolau, aos 35 anos de idade, no dia 28 de setembro. Deixa o marido Edson Nicolau Júnior – o Juninho; o filho Gabriel de 3 meses; a mãe Damari Palmieri Visconde; os irmãos Fábio e Eder, as cunhadas Carla e Marcela; o cunhado Guilherme; os sobrinhos Miguel, Ana Emília e Helena. Foi sepultada no dia 28, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Juversina Vicente, aos 58 anos de idade, no dia 29 de setembro. Deixou a mãe Maria do Rosário Silva Vicente; os filhos Maiara e Paulo Sérgio; o genro Haziel e os netos Nayane, Brayan e Breno. Foi sepultada no dia 29, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Reginaldo Alves da Silva, o Baiano da Feira, aos 70 anos de idade, no dia 29 de setembro. Deixa a esposa Lindaci Maria Leandro; os filhos Cristiano, Cristiane e Cleyton; a nora Milene; os netos Vitória, Cristiano, Adriele, Vinícius, Adriane, Ricardo e Maria Eduarda; e o bisneto Pedro. Foi sepultado no dia 30, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Marta de Andrade, aos 49 anos de idade, no dia 26 de setembro. Solteira; deixou os irmãos Aparecido, Maria Inês e Maria Donizete; cunhados, cunhada e sobrinhos. Foi sepultada no dia 27, no Cemitério da Saudade.

