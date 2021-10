Grama começa a racionar água

São Sebastião da Grama começou o racionamento de água em bairros alternados. A cidade foi dividida em dois grupos, ou seja, em um dia os bairros do grupo 1 receberão o recurso e o grupo 2 não, já no dia seguinte o grupo 2 será abastecido e o grupo 1 não. A medida teve início no dia 24.

O racionamento foi necessário devido ao período de estiagem, que levou à diminuição da vazão da represa da cidade. Inicialmente, os bairros que terão o racionamento serão abastecidos das 6h às 18h. Fora desse período, a distribuição será interrompida.

Segundo a prefeitura de São Sebastião da Grama, o racionamento deve seguir até que caia uma boa chuva na cidade ou até que as obras do novo poço que está sendo construído sejam finalizadas.