Prefeitura de Grama estuda criar Guarda Civil Municipal

O prefeito de São Sebastião da Grama, José Francisco Martha, o Zé da Doca (PTB), a convite da Câmara de Vereadores, participou de uma reunião com a prefeita de Estiva Gerbi, Cláudia Botelho (MDB).

No encontro, foi debatido os benefícios de se montar uma Guarda Civil Municipal na cidade vizinha a Vargem Grande do Sul. De acordo com Zé da Doca, a reunião foi produtiva e, está sendo estudada a possibilidade da implantação da Guarda para o início do ano que vem, visando melhorar a segurança dos gramenses.