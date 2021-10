Informe Publicitário: Labor Center conquista Certificado Diamante em qualidade

É com muita alegria que nós do Labor Center informamos a todos os amigos e clientes que conquistamos o Certificado Diamante, conferido pelo excelente desempenho em qualidade por 20 anos. A certificação de excelência laboratorial foi conferida pelo Programa Nacional de Qualidade (PNCQ), promovido pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que analisa mensalmente o laboratório, que deve se manter sempre com a avaliação Excelente.

Assim, a cada 5 anos de Excelência Laboratorial, o laboratório foi evoluindo na certificação, conquistando o Certificado Prata, em seguida, o Certificado Ouro, depois o Certificado Platina e assim, o Labor Center, fundado por Fátima Quesada há 24 anos, recebeu na última semana o Certificado Diamante, conferida aos laboratórios que mantém o nível de excelência em qualidade por 20 anos consecutivos. “Esta certificação é uma recompensa por anos de dedicação com trabalho sério, estudos, investimentos principalmente em controle de qualidade”, disse Fátima.

Formação

Fátima é vargengrandense e desde criança, tinha como objetivo a sua formação. “O sonho de ser Farmacêutica Bioquímica começou na infância, com meu avô Oswaldo Corsi. Era a vontade dele, meu grande incentivador”, comentou. Aos 17 anos, foi residir em Alfenas (MG), onde frequentou o cursinho para realizar seu sonho de cursar a antiga Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas (Efoa), atual Universidade Federal de Alfenas (Unifal).

Em 1981, ingressou na faculdade, onde se formou farmacêutica em 1983 e no ano seguinte se especializou em Bioquímica. Em Janeiro de 1985, trouxe para Vargem Grande do Sul o laboratório Fleming. “Cujo proprietário era o Dr. José Renato Furlanetto Romano, médico cardiologista em Casa Branca cuja pessoa tenho maior apresso”, recordou.

Em 1989 o laboratório foi vendido para o também cardiologista Dr. Luiz Sérgio Vicente, seu atual proprietário. “Continuei trabalhando até Janeiro de 1995 quando me desliguei da empresa. Mas, como todo apaixonado pela profissão e com alguns incentivos, não demorou pra eu retornar. Então, em março de 1997 inaugurei o Labor Center, onde sou responsável técnica e proprietária até os dias de hoje. Com muito orgulho”, contou.

Reconhecimento

O amor à profissão e a dedicação, trabalho sério, estudos e investimentos, foram reconhecidos com as certificações de qualidade conquistadas ano após ano, com o empenho de toda equipe do Labor Center. “Laboratório é trabalho em equipe, ninguém faz nada sozinho. É uma engrenagem, onde tudo tem que se encaixar. Começa com um bom atendimento, até a liberação dos laudos. São várias etapas a serem concluídas em um curto espaço de tempo”, explicou Fátima.

Para os clientes, a Certificação Diamante em Qualidade significa maior segurança e confiança no trabalho desenvolvido. “Podem sempre contar conosco”.

Labor Center

O Labor Center conta com uma equipe de 7 funcionários. Ao longo dos anos, vem evoluindo junto ao mercado, com investimentos em automatização de processos, equipamentos modernos, reagentes de última geração internacionalmente conhecidos como Roche, Wiener, Abbott, Labtest, Kasvi, Cecon, Zybio, BD Vacutainer entre outros.

“Não medimos esforços pra levar qualidade aos nossos clientes sem falar que contamos com grandes nomes de apoio como Pardini, Maricondi, Genomic, CTN Diagnósticos entre outros”, enumerou Fátima.

Futuro

O Labor Center não para por aí e está em fase de implementação de adequação à Lei Geral se Proteção de Dados (LGPD) para maior segurança de seus pacientes. “Seguiremos em frente, pelo mesmo caminho, estudando, pesquisando, investindo em tecnologia e controle de qualidade”, afirmou. “Somos gratos a Vargem Grande do Sul pelo acolhimento e pela confiança depositada em nós durante todos esses anos”, disse Fátima.

Convênios

O Labor Center atende os convênios: Hospital Saúde, Unimed, Mais Saúde, São Francisco, APAS, Bradesco Saúde, Cassi, Sul América Aetna, Saúde Caixa, Postal Saúde, Cabesp, Economus, FUNCESP, INMESTRA e S.P.A.