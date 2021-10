Adolescentes de 12 e 16 anos foram pegos por tráfico

Dois adolescentes foram pegos por tráfico de drogas na Cohab V, na terça-feira, dia 5, por volta das 17h, pelos soldados da Polícia Militar Emiliano e Silas. Os jovens de 12 e 16 anos, foram apreendidos durante patrulhamento.

Os PMs viram uma motocicleta parada fazendo contato com dois rapazes e o condutor fugiu do local ao notar os policiais. Os dois garotos, porém, foram abordados.

Na busca pessoal, foi encontrada uma porção de maconha embalada pronta para o comércio, um aparelho celular Motorola e R$ 86,00. Com o outro garoto, foi encontrado uma porção de maconha embalada em zip lock, um celular Samsung e R$ 20,00.

Questionados a respeito das drogas e do dinheiro, ambos disseram que estavam realizando o tráfico de drogas e que o dinheiro era da venda dos entorpecentes.

Os garotos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o delegado elaborou o boletim de ocorrência de Ato Infracional, Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico. Após, eles foram liberados para seus pais.