Condenado por furto foi pego na Cohab IV

Os soldados da Polícia Militar Amauri e Teodorio prenderam um rapaz condenado a dois anos e oito meses em regime fechado por furto, na quinta-feira, dia 7, na Cohab IV.

A equipe estava em patrulhamento pelo bairro, local de intenso tráfico de drogas e de usuários que frequentam o bairro com o intuito de comprar drogas. Segundo os policiais, esses usuários que são, em grande parte, autores de diversos crimes pela cidade, compram as drogas e saem do bairro rapidamente.

Os PMs avistaram o rapaz, já sendo de conhecimento que contra ele havia um mandado de prisão expedido no mesmo dia, condenado a dois anos e oito meses em regime fechado pelo crime de furto.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao rapaz, que foi levado ao Plantão de São João da Boa Vista e permaneceu preso à disposição da Justiça.