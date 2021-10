Estava com 13 pedras de crack na boca e foi preso

Um rapaz de 18 anos foi preso por tráfico de drogas na quarta-feira, dia 6, por volta das 15h, na Vila Santana. Ao notar que seria abordado pelos soldados da Polícia Militar Amauri e Teodorio, ele escondeu 13 pedras de crack na boca.

Durante patrulhamento em uma das ruas do bairro, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, inclusive com inúmeras denúncias pelo disque 181, os PMs viram o rapaz, que já era conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico de drogas, sendo que havia saído do sistema prisional recentemente.

Ao avistar a viatura policial, o rapaz tentou retornar com a cabeça abaixada. Diante da atitude suspeita, os PMs realizaram a abordagem. Na busca pessoal, foi encontrado em sua pochete um aparelho celular marca LG e R$150,00.

Na boca do rapaz foram localizadas 13 pedras de crack, todas embaladas em plástico. Indagado a respeito das drogas, ele afirmou que elas seriam para seu consumo pessoal e sobre o dinheiro, permaneceu em silêncio.

Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão.