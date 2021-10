Filme gravado na Via Crucis será exibido neste domingo

Em celebração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, o Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, exibirá neste domingo, dia 10, o filme “Uma história de fé em Vargem Grande”, gravado na Via Crucis, trecho do Caminho da Fé na cidade. A sessão gratuita terá início às 20h, e poderão assistir as pessoas que retiraram os ingressos antecipadamente.

A produção foi realizada em 2020 com o intuito de contar a história de uma mulher em busca do seu encontro com a própria fé em meio a pandemia. O filme também foi feito em homenagem ao turismo religioso, promovendo principalmente a Via Crucis. O objetivo também foi falar sobre fé, coragem de lutar em meio a pandemia da Covid-19 que tanto sofrimento causou em todo mundo.

Por conta das medidas de distanciamento ainda necessárias em decorrência da Covid-19, o público para a exibição foi limitado a 30 vagas.