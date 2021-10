Motorista de caminhão morre em acidente na SP-344

Um grave acidente envolvendo um caminhão e um veículo do modelo Corsa aconteceu na rodovia SP-344, que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama, na manhã desta sexta-feira, dia 8, por volta das 10h.

Os veículos vieram a colidir pouco à frente do Posto de Combustível em Grama. Após a colisão, o caminhão capotou às margens da rodovia e, devido ao impacto, infelizmente o condutor do caminhão não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

As equipes do Corpo de Bombeiros de São João da Boa Vista e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para prestar socorro às vítimas. Duas pessoas que estavam no carro foram socorridas ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul.

A Polícia Militar Rodoviária também compareceu no local e as causas do acidente serão apuradas.

Fotos: Portal Rio Pardo