Novena em louvor à Nossa Senhora Aparecida segue até dia 12

Na terça-feira, dia 12, é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Para comemorar a data, a paróquia de Nossa Senhora Aparecida está realizando a novena em louvor à Padroeira do Brasil. A novena teve início no domingo, dia 3, e segue até a terça-feira, dia 12. No dia 5, terça-feira, a celebração contou com o bispo diocesano Dom Emídio Vilar.

Com o tema central ‘Com Maria, somos povo de Deus, unido pela aliança’, neste sábado, dia 9, acontece o sétimo dia da novena, com missas às 7h com o padre Antônio. Às 9h será o Momento de Oração com as Crianças com Nossa Senhora Aparecida.

Haverá bênção dos animais na praça às 14h e às 15h, terá a Consagração à Aparecida. Será celebrada missa às 18h30 com o padre Gilberto e às 23h haverá a Oração da Noite.

No domingo, dia 10, haverá missa e novena às 7h com o padre Gilberto e às 18h com o padre André. O tema será “Com Maria, celebrar a Eucaristia como Aliança redentora”. Das 8h30 às 13h, haverá a entrega do Bolo de Nossa Senhora no Centro Pastoral. Haverá carreata com saída prevista ás 10h30.

Na segunda-feira, dia 11, a celebração será às 7h e às 19h30 com o padre Antônio, com o tema Com Maria, na Aliança de unidade com o Papa Francisco”, com o Pe. Antônio.

No último dia da novena, terça-feira, dia 12, acontece a Solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Na ocasião, a igreja estará aberta das 4h30 às 21h, com missas às 5h, 7h, 9h, 11h, 16h e 18h30. Às 12h haverá Oração do Angelus e às 15h a Consagração Solene a Nossa Senhora Aparecida.

Novena teve início no dia 3 de outubro