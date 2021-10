Outubro Rosa incentiva o diagnóstico precoce do câncer de mama

Durante todo o mês de outubro, a Campanha Outubro Rosa visa informar, alertar e incentivar o diagnóstico precoce do câncer de mama. Apenas em 2020, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), mais de 2,3 milhões de mulheres no mundo descobriram que estavam com câncer de mama, o tumor que mais acomete as mulheres brasileiras, representando cerca de 24,5% dos diagnósticos de câncer.

Dados do Inca mostram que o câncer de mama também é o câncer que mais mata, sendo 16,1% do total de óbitos, com uma taxa de 14,23 óbitos a cada 100 mil mulheres com a doença. Contudo, quando descoberto no início, a chance de cura para o câncer de mama é de 90%, por isso, o autoexame e manter uma rotina médica é de extrema importância, principalmente para mulheres acima de 50 anos.

A Campanha Outubro Rosa teve início na década de 1990, pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e chegou ao Brasil em 2010. Desde então, a cada ano que passa, a campanha ganha mais apoiadores e empresas, entidades e pessoas realizam ações durante todo o mês como forma de apoiar o movimento.

Engajada na campanha do Outubro Rosa, a Associação Setembro, disponibilizará 100 mamografias gratuitas para as mulheres com mais de 40 anos com renda de até R$ 1.300,00.

Para ser uma das contempladas com a campanha, a interessada deve ir até a sede da Associação Setembro, à Rua Francisco Ribeiro Carril, nº 454, no Centro, até o próximo sábado, dia 16, para realizar o agendamento. Na ocasião, é necessário levar um documento com foto e holerite ou carteira de trabalho.

O primeiro dia de exames foi nesta sexta-feira, dia 8, na Diagcenter – Medicina Diagnóstica, à Rua Capitão Belarmino Rodrigues Peres, nº 136, ao lado do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul. Também haverá mamografia nas próximas sextas-feiras do mês, sendo os dias 15, 22 e 29.

A DiagCenter também está incentivando a realização de mamografias por parte das vargengrandenses e oferece os exames pela metade do preço para as mulheres realizarem esse importante mecanismo de diagnóstico precoce ao câncer de mama. O telefone para informações é o 3641-1133.