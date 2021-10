Rapaz tentou suicídio na passarela da SP-215

A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar conseguiram impedir um rapaz de 23 anos de tentar tirar a própria vida, ameaçando se atirar da passarela existente sobre a rodovia SP-215, ligando as avenidas Manoel Gomes Casaca e Joaquim Antônio da Silva, no último sábado, dia 2 de outubro, por volta das 5h45.

O rapaz estava em cima da grade de proteção metálica da passarela e dizia que iria pular. A equipe de Resgate da Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar foram acionadas e compareceram no local.

Os GCMs Francisco e Ismael foram os primeiros a chegarem no local e passaram a conversar com o rapaz, com o objetivo de tranquilizá-lo, convencê-lo a não saltar e descer da grade. Em seguida, os PMs cabo Rodrigo e soldado Amauri chegaram ao local.

Após algum tempo de conversa das equipes, o jovem concordou em descer da proteção, com a ajuda do Resgate da GCM, sendo socorrido em segurança. Ele foi encaminhado ao Posto de Pronto Atendimento (PPA), onde permaneceu sob cuidados médicos e acompanhado de seus familiares.

Fotos: GCM e Polícia Militar