Editais para a Lei Aldir Blanc estarão disponíveis para os aprovados

A partir da segunda-feira, dia 11, estarão disponíveis os editais referentes à Lei Aldir Blanc para os inscritos que foram aprovados no Cadastro Municipal de Cultura. O cadastramento desta nova fase foi amplamente divulgado pelo Departamento Municipal de Cultura e Turismo e muitos artistas de Vargem Grande do Sul inscreveram seus projetos.

A Lei Aldir Blanc é uma iniciativa do Governo Federal, que prevê auxílio financeiro ao setor cultural e foi regulamentada pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado. A iniciativa busca apoiar profissionais da área que sofreram com impacto das medidas de distanciamento social por causa da pandemia da Covid-19.

A lei foi aprovada em junho de 2020 pelo Congresso Nacional, e foi uma iniciativa da deputada Benedita da Silva. Ela ficou conhecida como Lei Aldir Blanc, em homenagem ao compositor e escritor que morreu em maio do ano passado, vítima da doença.

De acordo com o Departamento Municipal de Cultura e Turismo, o repasse emergencial deste ano é oriundo da sobra do benefício de 2020, para atender os agentes e artistas que ainda não puderam fazer parte da primeira iniciativa, ocorrida no final do ano passado.

Segundo o informado, o Departamento de Cultura e Turismo busca com este valor, também realizar ações culturais que sejam destinadas à população em forma de contrapartida, por isso, é fundamental que os cadastrados busquem elaborar metas de trabalho equiparadas ao valor que receber.

Para se cadastrar no edital, é necessário acessar o site da prefeitura Municipal pelo endereço www.vgsul.sp.gov.br, clicar na opção “informações”, em seguida Cultura e Turismo e por fim, Aldir Blanc 2021.

O Conselho de Cultura acompanha de forma ativa as ações e também atua na comissão de análise, para que as ações e repasse sejam com maior fortalecimento. Informações pelo telefone (19) 3641-6199. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 17h.

