Dois animaizinhos muito fofos são as estrelas da coluna Momento Pet dessa semana. A cachorrinha da raça basset Kessye e a gatinha Uruka. Elas fazem a alegria do casal Kátia e Márcio e da sua filha Valentina. “São os dois xodós da casa”, garantiu Kátia.

Quando Kessye chegou, há 7 anos, como um presente de um amigo de Márcio, Valentina ainda era bebezinha. “As duas cresceram praticamente juntas”, contou Kátia.

Já a gatinha Uruka tem dois anos e foi adotada das ruas. “Encontramos ela em um terreno baldio. Tinha um machucado na testa, e estava bem magrinha”, recordou. “Hoje temos com elas todos os cuidados necessários e muito carinho. As duas adoram passear juntas, no carro do papai Márcio”, falou Kátia.

