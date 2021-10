Vargengrandense faz figuração em nova novela da Globo

Além da Ilusão deve estrear no início do ano que vem, na faixa das 18h; mesmo sem falas, Mateus gravou ao lado de Calloni, Olívia Araújo e Larissa Manoela

O vargengrandense Mateus Fiorini está em Poços de Caldas (MG) há pelo menos 8 dias. O motivo é que Mateus foi selecionado para integrar o quadro de figuração da nova novela da Globo, “Além da Ilusão”, que está em etapa de gravação na cidade mineira e que marca a estreia de Larissa Manoela, protagonista, na emissora. Além de Larissa, também estão em Poços os atores Antônio Calloni, Malu Galli, Rafael Vitti, Olívia Araújo e Sofia Budke.

Mateus conta que sempre gostou de teatro, fez diversos cursos e, por muitos anos realizou o teatro da Paixão de Cristo, que acontecia na Praça da Matriz, nos meses de abril, além de outras peças para a igreja e escola, porém, nada profissional. “Dessa vez estou aproveitando uma oportunidade única e absorvendo o máximo de conhecimento possível. Sempre gostei de teatro e estar neste meio, com grandes profissionais já consagrados, me fazem relembrar coisas que sempre quis buscar”, disse.

Diversas já foram as cenas que Mateus gravou como figurante, mas uma ele guardará com carinho. “Pode ser participação pequena, mas é algo que me causa muita gratidão a toda a produção da novela. Em um dos dias de gravação, tive a oportunidade de contracenar, mesmo que sem falas, diretamente com Antônio Calloni, Olivia Araújo e Larissa Manoela”, destacou. As gravações em Poços de Caldas devem ser encerradas na próxima terça-feira, dia 12. “Tomando todas as precauções contra a Covid-19, todos os dias antes das gravações eram feitas teste de PCR”, explicou Mateus. Além da Ilusão se passa entre as décadas de 30 e 40 e deve estrear no início de 2022, na faixa das 18h, após o término da novela “Nos Tempos do Imperador”.