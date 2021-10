Auto Peças e Posto de Molas Toquini festeja 45 anos

No dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, toda a família da Auto Peças e Posto de Molas Toquini está em festa. Além de celebrar a Padroeira do Brasil, será comemorado os 45 anos de trabalho e dedicação da nossa empresa ao setor automotivo.

Fundada em 1976 por Marco Toquini, a Auto Peças e Posto de Molas Toquini, sempre teve como objetivo prestar o melhor serviço na área de vendas e manutenção em veículos a diesel em Vargem e região. Perseverando e sempre mantendo a fé, essa missão foi cumprida com muito trabalho duro e dedicação.

Seguir como referência nessa área só é possível também pela união e apoio de uma equipe comprometida com esse espírito da Auto Peças e Posto de Molas Toquini. São profissionais que vestem a camisa e fazem do trabalho motivo de orgulho para todos nós.

Assim, há 45 anos, a Auto Peças e Posto de Molas Toquini segue um nível de excelência, que mantém clientes que se tornaram grandes amigos, e que transformaram o nome da empresa em modelo a ser seguido e respeitadas em toda região.

Sempre investindo em tecnologia e inovação e com uma equipe gabaritada, a Auto Peças e Posto de Molas Toquini é sinônimo de credibilidade e segurança para nossos amigos caminhoneiros e demais motoristas e empresários.

Serviços

Aqui no Auto Peças e Posto de Molas Toquini você encontra um dos mais completos centros automotivos para caminhões, trucks, carretas e utilitários da cidade e região. Além de serviço de manutenção em veículos leves e pesados, revisão preventiva e corretiva de motor, câmbio, diferencial, freios, suspensão, cardans, etc.

Oferecemos também balanceamento eletrônico e uma linha completa de peças para veículos a diesel.

São José

Neste mês, além da unidade de Vargem Grande do Sul, a loja em São José do Rio Pardo também comemora seu aniversário, oferecendo a mesma qualidade em prestação de serviços que é referência na família Toquini.