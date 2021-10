Começa recapeamento de ruas em Divinolândia

Com o objetivo de melhorar as condições de tráfego no município, a Prefeitura Municipal de Divinolândia deu início às obras de recapeamento em algumas ruas da cidade. Com uma verba do ex-deputado Federal Silvio Torres, as equipes da prefeitura trabalharam nas ruas Pio de Andrade, Bernardino Franchi, Constantino da Cunha Sobrinho, onde foi feito uma praça de recreação para maior lazer dos moradores.

O prefeito Antônio de Pádua Aquisti, o Padoca, esteve pessoalmente nos locais onde o Departamento de Obras e Serviços estava realizando o trabalho.