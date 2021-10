Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Teresinha de Carvalho Oliveira, aos 82 anos de idade, no dia 01 de outubro. Era viúva de Nélson Rodrigues de Oliveira; deixa os filhos Marili, e Maurício; os netos Almir e Arlete,e as bisnetas Ana Júlia e Ana Luísa. Foi sepultada no dia 02, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria de Faria Bossolan, aos 91 anos de idade, no dia 2 de outubro. Era viúva de Amador Vicente Bossolan; deixa os filhos José Aparecido, Roseli, João Pedro, Deuselinda, Aparecida e Fabiano; as noras Maria Rita e Valdeci; o genro Ivair; os netos Ana Paula, João Paulo, Cristina, Daniela, Letícia, Willian, Franciele, Maria Vitória, João Vítor e Ana Maria; os bisnetos Daniel, Alexandre, Helena, Larissa, Thaissa, João Francisco, Maria Luísa, Tiago e Lucas; tataraneto; irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 3, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Gabriel Martins de Oliveira, aos 25 anos de idade, no dia 2 de outubro. Deixa os pais Eliana Aparecida Martins e Carlos de Oliveira; o irmão Carlos Augusto; e os avós. Foi sepultado no dia 3, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Antônio Sérgio Pereti, aos 68 anos de idade, no dia 5 de outubro. Deixa os irmãos Sueli, Marlene, José Geraldo e Sandra; o cunhado Marcelo e os sobrinhos Rafael e Júlio. Foi sepultado no dia 6, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos na região

Casa Branca

Faleceu Luzia Florentina Machado, aos 66 anos de idade, no dia 7 de outubro. Deixa o marido Pedro Batista Mengatti; o filho Daniel; os netos Erick, Eduardo e Mariana; a nora Regina e demais familiares. Foi sepultada no dia 8, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Carlos Roberto Rodrigues, no dia 01 de outubro. Deixa os filhos Talita, Antônio, Renato e demais familiares. Foi sepultado no dia 2, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônio Carlos Mafra, aos 64 anos de idade, no dia 29 de setembro. Deixa a esposa Lúcia Helena; os filhos Juliano, Marcelo, Danilo e Talita; netos e demais familiares. Foi sepultado no dia 30, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Alcindo Eduardo Gomes, conhecido por Tambiú, aos 78 anos de idade, no dia 27 de setembro. Deixa os filhos Fernanda, Cláudia, Lilian e José Eduardo; genros; nora; netos; bisnetos e demais familiares Foi sepultado no dia 28, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Bernadete Silva Policarpo, aos 82 anos de idade, no dia 27 de setembro. Deixa o filho Igor Vinícius e demais familiares. Foi sepultada no dia 27, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Haruko Hikeda de Araújo, no dia 26 de setembro. Deixa o marido Luiz Antônio de Araújo; os filhos Cláudio, Fábio e Leandro; netos; bisneta e demais familiares. Foi sepultada no dia 27, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Alzira Jorge dos Santos, aos 82 anos de idade, no dia 25 de setembro. Deixa neta e demais familiares. Foi sepultada no dia 25, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Jaira Germana Pinto Figueira, aos 77 anos de idade, no dia 24 de setembro. Deixa os filhos Eliana, Osvaldo e Cristiane e demais familiares. Foi sepultada no dia 25, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Nélson Fernandes de Souza, aos 57 anos de idade, no dia 21 de setembro. Deixa o pai João Vitor de Souza; a esposa Sueli Aparecida Brito de Souza; as filhas Bruna e Cristiele; netos e demais familiares. Foi sepultado no dia 21, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Albino Espindola Filho, aos 69 anos de idade, no dia 19 de setembro. Deixa a esposa Mercedes Serra Espindola; os filhos Albino Júnior, Marcus e Danielle; netos e demais familiares. Foi sepultado no dia 20, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Divinolândia

Faleceu Maria Gabriela de Jesus, no dia 24 de setembro. Foi sepultada no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Benedito Luiz de Moraes, no dia 23 de setembro. Foi sepultado no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Sebastião Lino Alves, no dia 22 de setembro. Foi sepultado no dia 23, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Joaquim Pereira de Souza, conhecido por Joaquim Campestre, no dia 21 de setembro. Foi sepultado no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Maria Terezinha Delphino Grespan, no dia 20 de setembro. Foi sepultada no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Hildo Oliboni, no dia 12 de setembro. Foi sepultado no Cemitério Municipal de Divinolândia.

São Sebastião da Grama

Faleceu Therezinha Idesti Rosa, aos 89 anos de idade, no dia 6 de outubro. Foi sepultada no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu José Ricardo Nabarro, conhecido por Ricardinho, aos 42 anos de idade, no dia 5 de outubro. Foi sepultado no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Antônio Sérgio Pereti, aos 68 anos de idade, no dia 5 de outubro. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Gabriel Martins de Oliveira, aos 25 anos de idade, no dia 2 de outubro. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Teresinha de Carvalho Oliveira, aos 82 anos de idade, no dia 01 de outubro. Foto: Arquivo Pessoal