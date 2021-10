Proibido estacionamento de carros na praça

Dando continuidade aos trabalhos de recuperação da praça que envolve a Igreja Matriz de Sant’Ana, há alguns dias foi colocado uma corrente com uma placa sinalizando “Proibido Estacionar” nas duas laterais da praça, impedindo a entrada de veículos no local, que até então, era usada pelos motoristas para estacionarem seus carros. Somente será permitido que os veículos dos fiéis entrem nesta área durante as solenidades religiosas.

A medida já tinha sido anunciada pela Gazeta de Vargem Grande em junho deste ano, quando o jornal entrevistou o padre Carlos Eduardo Dóbies para fazer uma matéria a respeito das reformas da praça. O projeto paisagístico de autoria da arquiteta Pricila Beloni, foi apresentado ao bispo diocesano Dom Antônio Emídio Vilar em maio e contou com a aprovação do mesmo.

Segundo noticiou o jornal na ocasião, a elaboração do projeto teve início durante a gestão do então pároco padre Paulo Valim, que também foi o responsável pela reforma do prédio da Igreja Matriz, que começou em 2014 e depois de passar por várias intervenções e melhorias, terminou em 2020, depois que o prédio recebeu novo revestimento externo de pastilhas.

Dentre as melhorias que serão feitas na praça, estão a recuperação do antigo mosaico português, obra que está sendo realizada, a implantação de vários canteiros, plantio de árvores e nova iluminação. Segundo explicou a arquiteta em entrevista ao jornal na ocasião, serão construídos canteiros dos dois lados da igreja, margeando as ruas e toda a floração das plantas estão voltadas para o mês de julho, que é o mês de Sant’Ana e também setembro, quando Vargem aniversaria.



Para tanto, será necessário substituir os antigos ficus benjamina, que há muitos anos estão na praça, onde ficam os carros dos táxis, para que no local sejam plantados os ipês rosas, em alusão à Sant’Ana. A retirada das antigas árvores deverá gerar polêmica na cidade, assim como a retirada dos pontos de táxi do local, mas o projeto final da arquiteta tem a aprovação da maioria dos membros da igreja.

Ao contrário da Praça Cap. João Pinto Fontão, que pertence ao poder público municipal, a praça ao redor da Igreja Matriz pertence à paróquia de Sant’Ana e há muitos anos se cogita a reforma ora em andamento. Além das obras, a praça receberá o nome de “Praça da Conciliação”, sugerida pelo então pároco Paulo Valim, que pediu também que o busto do padre Donizetti Tavares de Lima, que está exposto na Praça Cap. João Pinto Fontão, seja colocado em frente à Igreja Matriz, ao lado direito de quem olha para a igreja e do lado esquerdo será instalada a imagem de Nossa Senhora Aparecida.

O jornal Gazeta de Vargem Grande sempre se posicionou contra a transformação da praça em estacionamento de carros, como vinha acontecendo há anos. Privilegiar o ser humano ao invés dos veículos, era o que motivava a posição do jornal. Várias matérias foram editadas a respeito, tendo como mote “a praça é do povo, como o céu é do condor” do genial poeta Castro Alves, que segue nesta página.

O POVO AO PODER

Quando nas praças s’eleva

Do povo a sublime voz…

Um raio ilumina a treva

O Cristo assombra o algoz…

Que o gigante da calçada

Com pé sobre a barricada

Desgrenhado, enorme, e nu,

Em Roma é Catão ou Mário,

É Jesus sobre o Calvário,

É Garibaldi ou Kossuth.

A praça! A praça é do povo

Como o céu é do condor

É o antro onde a liberdade

Cria águias em seu calor.

Senhor!… pois quereis a praça?

Desgraçada a populaça

Só tem a rua de seu…

Ninguém vos rouba os castelos

Tendes palácios tão belos…

Deixai a terra ao Anteu.