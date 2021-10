Sicredi União gera economia mensal de R$ 1,9 milhão

O Brasil vem passando pela maior crise hídrica dos últimos 91 anos, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Com a escassez de chuvas, as hidrelétricas – principal fonte geradora de energia elétrica no país -, estão operando no limite e foi necessário aumentar a geração de energia por meio de usinas termelétricas, que têm custo mais alto.

Diante deste cenário, que está refletindo diretamente no bolso dos brasileiros, uma alternativa mais econômica e sustentável é o uso de energia solar. Pensando nisso, a Sicredi União PR/SP desenvolveu o programa Energia da União, que financia projetos de energia renovável e completou um ano neste mês de setembro. O programa tem gerado economia mensal de R$ 1,9 milhão aos associados, resultado de 2.46 milhões de kWh/mês de geração de energia limpa por mês.

Em seu primeiro ano de existência, o Energia da União já soma 2,3 mil projetos de energia solar financiados, totalizando a instalação de 70 mil módulos.

Para incentivar pessoas físicas e jurídicas a investir em energia renovável, a Sicredi União PR/SP oferece taxa de juros a partir de 0,49% mais CDI ou 0,85% ao mês, com pagamento em até 60 meses. A carteira de crédito de financiamentos do programa soma R$ 103 milhões.

Para usufruir da taxa diferenciada é preciso adquirir o sistema fotovoltaico de empresas parceiras da cooperativa, o que ajuda a fomentar o comércio local. Atualmente são mais de 250 fornecedores credenciados na Sicredi União PR/SP.

E não é só isso. Os fornecedores parceiros destinam um percentual de cada projeto ao programa A União Faz a Vida (PUFV), que disponibiliza uma metodologia para incentivar o protagonismo na aprendizagem. O PUFV atende 56 mil crianças e adolescentes de 74 municípios da área de abrangência da Sicredi União PR/SP e já recebeu mais de R$ 400 mil no primeiro ano do Energia da União.

“O programa Energia da União promove um ciclo virtuoso que envolve sustentabilidade, por meio do investimento em energia renovável; economia, já que o sistema fotovoltaico reduz o valor da conta de energia elétrica; incentivo ao comércio local, porque os fornecedores parceiros são todos da região; e repasses para um programa de educação de crianças. Tudo isso por meio de um financiamento com taxa de juros acessível”, destacou o presidente da cooperativa, Wellington Ferreira.

Para mais informações sobre o programa de incentivo à energia renovável, é preciso ser associado e procurar uma das 111 agências da Sicredi União PR/SP.