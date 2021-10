Prefeitura licitou publicação de atos oficiais

A prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul licitou no último dia 29 de setembro, na modalidade Pregão Eletrônico, a contratação pelo período de 12 meses, de empresas para serviços de publicação de atos oficiais da prefeitura em jornais de circulação municipal, diário de circulação no Estado de São Paulo e diário oficial da União.

Algumas empresas participaram do certame e o jornal Gazeta de Vargem Grande ganhou com o menor preço oferecido para publicar os editais e atos no município em seu jornal impresso. Para participar da licitação, a empresa Editora Gazeta VG Ltda. ME, tinha de estar com toda a documentação e pagamentos em dia, além de enfrentar toda a burocracia e novas exigências que a modalidade pregão exige.

O valor total da licitação era de R$ 314.954,00. A parte que competia à publicação dos atos no jornal do município era de R$ 176.350,00. Porém, o jornal ganhou a licitação ao oferecer seus serviços por R$ 82.700,00. Mesmo assim, não significa que durante um ano a prefeitura municipal irá usar toda esta verba em publicações, é só uma estimativa. No ano passado, a prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul gastou com publicações no jornal, cerca de R$ 8.500,00. Este ano, até a presente data, não chegou a R$ 5.000,00. Só para o leitor tomar conhecimento, apenas uma das principais empresas anunciantes na Gazeta de Vargem Grande, em 2020 investiu em publicidade algo em torno de R$ 28.000,00, mais de três vezes o que a prefeitura gastou com o jornal.

Desde a sua fundação há 40 anos, a Gazeta de Vargem Grande sempre publicou os atos municipais e também da Câmara Municipal, ganhando as licitações ao oferecer o menor preço e também a maior tiragem de jornal em circulação no município. Nestas quatro décadas, já passaram pela prefeitura oito prefeitos e independente da ideologia ou postura política de cada chefe do Executivo local, com raras exceções ou períodos, a Gazeta de Vargem Grande atendeu a todas as administrações, publicando atos e ofícios obrigatórios pelo município.

Durante a administração da prefeita Maria Denira Tavares Rossi (1997 a 1999), foi criado o Jornal Oficial do Município, diminuindo consideravelmente as publicações no jornal semanário e na segunda gestão do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) (2017 a 2020), foi instituído o Diário Oficial Eletrônico do município, passando a maioria das publicações a ser feita on line, deixando para ser publicado no jornal impresso, só o estritamente necessário e que precisava de uma divulgação maior.

Mesmo assim, segundo o diretor da Gazeta de Vargem Grande, Tadeu Fernando Ligabue, foi importante participar e ganhar a licitação, pois apesar de ser pouco o que a empresa fatura da prefeitura, contribui com a receita do jornal. “A prefeitura de Vargem Grande do Sul é tão somente mais um cliente entre os muitos que o jornal tem. Também publicamos atos oficiais das prefeituras e câmaras municipais de São Sebastião da Grama, Divinolândia, Itobi, de inúmeras entidades de Vargem e região, além dos nossos anunciantes tradicionais, nossa receita também vem de centenas de assinantes, vendas avulsas de edições em toda a cidade e também das publicidades no site e outros meios eletrônicos do jornal”, afirmou.

Muitas pessoas trazem consigo o preconceito contra a Imprensa, principalmente nos dias atuais. Agem e pensam como se todo jornal ou jornalista fosse comprado. Em Vargem Grande do Sul não é diferente. Muitos criticam o jornal pela sua linha editorial e não são poucos que afirmam ou trazem consigo a errônea ideia que alguém ou algum grupo político local subsidia a Gazeta de Vargem Grande. Esses pensamentos e argumentos afloram ainda mais em épocas de eleições.

Agora em tempos de internet e fake news, muita gente se acha no direito de se expressar e criticar sem o mínimo de dados ou informações, colocando em risco a reputação de pessoas ou empresas, que no caso da Gazeta de Vargem Grande, foram conquistados ao longo de 40 anos de atuação no mercado editorial do município e também da região.

Defendendo sempre em sua linha editorial, que busca a pluralidade de vozes e isenção, o jornal Gazeta de Vargem Grande não está submetido a nenhum grupo ou partido político, embora livremente, o diretor do jornal Tadeu Fernando Ligabue tenha tido uma atuação política como cidadão desde a sua juventude, sendo fundador e presidente de partidos políticos, vereador por duas legislaturas e diretor da prefeitura, quando então deixou de atuar no jornal e na empresa que fundou.

“Fiz política com o entusiasmo de quem queria contribuir para o bem de Vargem Grande do Sul e acredito que consegui dentro da militância política, ajudar no crescimento de nossa cidade. Sempre procurei separar o jornal da militância política, apesar de saber a tênue linha que separa um conceito – o jornalismo – de outro, a política. Mas sempre procurei manter a integridade tanto do jornal, como também de minha pessoa, nunca submetendo a linha editorial da Gazeta de Vargem Grande a uma questão de valor monetário”, afirma Tadeu Ligabue.

Hoje, esse mesmo conceito é inerente aos novos integrantes do jornal, que se tornou uma empresa familiar e conta também com a participação de vários colaboradores. Segundo Tadeu, é importante que os leitores do jornal e também a sociedade de maneira geral, tomem conhecimento de onde provém as receitas do jornal, para que não pairem dúvidas do quanto a Gazeta de Vargem Grande tem compromisso em praticar um jornalismo que retrata a verdade, denunciando os desmandos, quando eles acontecem junto àqueles que são responsáveis pelos destinos da cidade e também elogiar os bons atos praticados pelos representantes políticos e lideranças que compõem a sociedade vargengrandense.