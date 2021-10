Técnicos em TI encontram boas oportunidades no mercado

O déficit por profissionais de tecnologia da informação (TI) no Brasil segue em alta. De acordo com dados da Softex há 408 mil postos de trabalho, que devem permanecer vazios até 2022. Thiago Maltempe Bertoni, docente da área de TI no Senac São João da Boa Vista, aponta que o setor segue aquecido e há demanda por profissionais em diversas áreas: suporte técnico de equipamentos pessoais e empresariais, nas configurações e implementações de servidores e políticas de segurança de redes e profissionais para desenvolvimento de sistemas.

“Para quem possui formação técnica, algumas áreas de atuação que os profissionais podem encontrar as primeiras oportunidades de trabalho, são relacionadas ao suporte técnico de hardware e redes, além da aquecida área de desenvolvimento de software para diferentes plataformas (desktop, web, mobile e videogames)”, comentou o docente.

Thiago aponta que a área de desenvolvimento de software foi uma das que mais buscou profissionais no período da pandemia para trabalhar remotamente. “No pós-pandemia isso deverá ser mantido. Serão geradas e mantidas vagas no formato de trabalho remoto, algo que ajuda a quebrar a barreira física e ampliar as oportunidades de atuação profissional em qualquer lugar do país e até mesmo fora dele”.

Para quem tem interesse pela área de TI, este é um bom momento para se capacitar e tentar conquistar uma dessas vagas que ainda não foram preenchidas no mercado. “Durante os cursos na área de tecnologia da informação do Senac, o aluno irá conhecer toda a base para atuação profissional nas diferentes subáreas relacionadas a tecnologia. Os diferenciais da instituição são os cursos alinhados e atualizados com o mercado de trabalho, a infraestrutura e metodologias utilizadas nas aulas durante o processo de aprendizagem”, finaliza o docente.

O Senac São João da Boa Vista está com inscrições abertas para os cursos Técnico em Informática, Técnico em Manutenção e Suporte em Informática e Assistente de Tecnologias da Informação. Para mais informações e inscrição acesse: www.sp.senac.br/saojoaodaboavista.

Cursos Técnicos

Desde o início da pandemia de Covid-19, o Senac São Paulo entende que ampliar o aprendizado técnico é o caminho ideal para quem visa uma oportunidade para traçar novas rotas na carreira, se especializar em uma área de interesse ou até mesmo conseguir uma recolocação profissional.

Preocupada com essa situação e tendo em vista a recuperação econômica, com o aumento na oferta de vagas de empregos esperados para os próximos meses, a instituição adotou novas políticas de descontos institucionais, para que mais pessoas tenham acesso a este nível de ensino. Desde o início de julho, todas as mensalidades dos cursos técnicos foram fixadas a R$ 99, inclusive, para alunos já matriculados. A oportunidade terá vigência de um ano.

Serviço

Senac São João da Boa Vista fica à Rua São João, 204 – Centro, São João da Boa Vista/SP. Informações e inscrições: www.sp.senac.br/saojoaodaboavista