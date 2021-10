Trilha Ecológica é a novidade da Unifeob para estudantes da região

Os estudantes do ensino médio do Colégio Integrado tiveram uma tarde diferente no dia 30 de setembro. Acompanhados pela professora Marcela Ribeiro, puderam aprender muito sobre ciências naturais, biologia, fauna e flora com o docente da Unifeob, Plínio Aiub, e estudantes do curso de Ciências Biológicas em uma caminhada recheada de muitos conhecimentos práticos.

O passeio marcou a inauguração da Trilha Ecológica criada por Plínio na Fazenda-Escola – campus da Unifeob voltado à aprendizagem de Biologia, Medicina Veterinária e Engenharia Agronômica. “Em 2016 eu comecei a abrir essa trilha, só meu facão e eu, para explorar essa parte de Ecologia e Manejo e Conservação”, relembrou Plínio.

As oportunidades de aprendizagem são o grande destaque. “A trilha é muito rica, fica em uma Área de Preservação Permanente, é mata ciliar, tem uma vegetação em estágio médio-avançado e, em alguns pontos, avançado, como é representado pelos jequitibás centenários. Além disso, aqui tem uma fauna riquíssima, desde o topo da cadeia alimentar até artrópodes”, garantiu o professor.

Os estudantes do ensino médio do Colégio Integrado confirmam que a experiência foi enriquecedora em todos os sentidos. “Eu acho importante aprender sentindo, colocando a mão, a gente consegue memorizar mais”, afirmou Lívia Lopes. “Temos uma noção da fauna do Brasil, enxergamos melhor o que se passa nos dias de hoje e como é a situação ambiental atual do país”, disse Gustavo Antunes. Para Alice Turato, é também uma oportunidade de experimentar o dia a dia dessa área de estudos. “Essa experiência prática é muito importante para termos uma ideia do que a gente vai querer fazer”, assegurou.

Ao fim, todos se reuniram no Auditório da Fazenda-Escola e receberam brindes exclusivos da Unifeob. “O foco de fazer essa visita é trazer aos alunos as experiências práticas em relação à teoria que aprendem em sala de aula, nada mais concreto no aprendizado do que colocar a mão na massa e identificar o que se aprendeu”, explicou a professora Marcela. Plínio destacou a importância da atividade para decidirem seus cursos superiores. “Poder conhecer toda a biodiversidade da nossa região dá condições para escolherem bem a área que querem e desperta o conhecimento do ecossistema e da ecologia”.

Agende uma visita

Para agendar um passeio guiado pela estrutura da Unifeob, seja no Campus Mantiqueira ou na Fazenda-Escola, basta entrar em contato pelo e-mail isabella.pereira@unifeob.edu.br ou pelo telefone/WhatsApp (19) 971 503 902 (Isabella Pereira). A atividade pode ser agendada para a data e horário mais convenientes aos interessados.

Algumas orientações para a visita ser aproveitada da melhor forma incluem vir de tênis e roupas confortáveis para caminhar, trazer uma garrafinha de água, lanche e itens para se proteger do sol, como boné e filtro solar. Caso a visita seja na Trilha Ecológica ou Fazenda-Escola, também é recomendável utilizar repelente.

Fazenda-Escola

Com uma estrutura completa de 150 hectares, de fácil acesso dentro da zona urbana de São João da Boa Vista, tem facilidades como salas de aula e auditórios, estufa de 100 m² com irrigação, campos de pastagem com cabeças de gado, contêiner de produção de alimentos com destino animal, área irrigada de 10 hectares com pivô central, totalmente cercada, e lavouras de sequeiro. Outro diferencial importante é a iluminação: atividades noturnas podem ser feitas sem empecilhos. Há também todo o maquinário, suportes, tratores, implementos e áreas de solo já preparadas.