15 de outubro – Dia do Esquecido

Professor e advogado Dante Antônio Braghetto

Parece muito estranho este título. Nesse dia, comemora-se um dia muito importante. É verdade. Isto acontece só no calendário. Hoje em dia, o professor é a figura mais insignificante do planeta. É a personagem sem prestígio algum. O professor é o mestre dos mestres. É o que forma o médico, o engenheiro, o arquiteto, farmacêutico, o advogado e outras tantas profissões. É o que tem o dom de mudar o mundo, as pessoas. É a mais nobre das profissões. É o professor quem traz ao ser humano a luz da sabedoria. É aquele que faz a criança aprender a ler e a escrever e a entender toda magnitude que existe dentro do ser humano.

Professor, que profissão extraordinária é a sua. Você tem a capacidade de transformar as pessoas, de tirar o ser humano da ignorância e torna-lo sapiente. Você professor, é a única pessoa que pode tirar o ser humano do abismo e dar oportunidade a elas de se tornarem alguém na vida. Você professor, muitas vezes, faz o papel de pai e mãe dentro da sala de aula. Você instrui, educa, dá o ânimo às pessoas para vencerem em suas futuras profissões. Você professor, é o farol que pode iluminar muitas vidas que se acham perdidas. Você é o máximo de todas as profissões. Hoje, infelizmente, temos muito pouco a comemorar neste seu dia. Neste dia, até esquecemos da valorização que o professor deveria ter perante a sociedade. Quantas vezes, o professor, este herói, anônimo, é humilhado, escorraçado, e desvalorizado, pela sociedade. Quantas vezes, os próprios pais que deveriam valorizar os professores são os primeiros a debochar deles e a denegri-los. Quantas vezes, os pais em lugar de defender os professores por atitudes tomadas nas salas de aula, vão até a escola para humilhar o mestre, quando não, para entrar em combate físico. Eu já presenciei muito disto. Que tristeza!

Hoje é nosso dia, meus queridos professores e amigos de profissão. Não podemos desanimar nunca. Realizei minha vocação qual seja, a de ensinar, de procurar transformar o analfabeto em pessoa culta; de plantar nos corações das crianças e jovens a semente da sabedoria, de colocar nos nossos alunos a semente do bem e irriga-la durante muitos anos nas escolas. Queríamos plantar a cultura, a sapiência, a verdade, a capacidade de lutar pelo bem comum. Queríamos transformar o mundo através da educação. Infelizmente, poucos colhemos.

A nossa missão é muito árdua, mais gloriosa; Apesar de tudo isto, nunca fomos valorizados. Nossos governantes, em vez de nos engrandecer, tomam atitudes cada vez mais para depreciar nossa profissão. Não querem um povo pensante, culto, crítico. Preferem um povo inculto, passivo, pois assim é mais fácil de manipulá-lo. Quando ingressei na área da educação, meu salário era equiparado a um gerente do Banco do Brasil. Hoje, se não tivesse tomado outros rumos, estaria com pouco mais de um salário mínimo. Quantos amigos nossos de profissão estão em situação econômica difícil. Infelizmente, não adianta chorar agora. É por isto que, hoje são poucos os vocacionados para esta magnifica profissão.

Dia dos professores. Que bonito no papel. Será que nossos antepassados professores foram lembrados? Será que os professores já aposentados foram lembrados pelas escolas?

Este texto foi mais um pretexto para uma divagação e uma meditação. Só isto. Abraços a todos os mestres pelo que fizeram por este Brasil tão pobre em educação escolar.