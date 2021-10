Beach tennis ganha espaço em Vargem Grande do Sul

O beach tennis é um fenômeno no Brasil, atraindo cada vez mais adeptos e foi com os olhos nesta nova modalidade esportiva que o empresário João Fernandes Proite (Proitinho), juntamente com seus familiares, está investindo na construção do Espaço Beach – Tenis Club Lounge, cuja inauguração acontece neste sábado, dia 16, a partir das 9h. O empreendimento está localizado na Rua Benedito Ângelo Ranzani, nº 631, Jardim Estância das Flores.

Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, Proitinho afirmou que o beach tennis é um esporte em ascensão mundial, acontecendo principalmente no Brasil, segunda força maior do esporte, perdendo apenas para a Itália. Segundo dados apurados pelo jornal, existem inscritos na Confederação Brasileira de Beach Tennis, aproximadamente 200 mil jogadores.

O esporte nasceu em 1987, na província de Ravenna, na Itália, conforme consta na Confederação Brasileira de Tênis e a modalidade teria chegado ao Brasil por volta de 2008, no estado do Rio de Janeiro. “É fácil de jogar, regras simples e a contagem de pontos é parecida com o tênis, podendo ser praticado por crianças a partir de oito anos e encontramos na nossa região pessoas com 80 anos praticando o beach tennis”, explicou Proitinho. É um esporte que exige movimentação intensa, com grande queima de calorias, com o fortalecimento muscular, tornando um esporte completo para quem quer ganhar forças.

Também conhecido como tênis de praia, a escola que está sendo montada em Vargem traz a metodologia do tenista sanjoanense Juninho Campos, proprietário da Campos Beach, que mantém também outra escola em Casa Branca, chamada Espaço Bambu, do conhecido Jarrão.

“Assim como as escolas de São João e Casa Branca, haverá aulas de segunda a sábado, com o professor Chipanga, preparado pelo Juninho Campos”, disse Proitinho. Além das aulas, o empresário afirmou que as quadras poderão ser alugadas por horas, sendo que o local oferece toda a infraestrutura necessária para a prática do esporte, com três quadras de areia, banheiros e duchas.

Para os interessados, o Espaço Beach vai funcionar das 7h da manhã até às 22h, de segunda a sexta-feira para aulas e jogos. Aos sábados, haverá aulas até às 12h e jogos liberados até às 22h, inclusive aos domingos.

Com boa arborização, espaço e brinquedos para as crianças, em breve será inaugurada uma lanchonete/restaurante, propiciando um ambiente familiar e descontraído para os frequentadores do Espaço Beach.

A ideia de construir a academia que funcionará com alunos que poderão frequentar as aulas em horários reservados ou pessoas que queiram praticar o esporte alugando as quadras, segundo Proitinho, surgiu dentro da família. “Minha filha Mariana e meu genro Adriano já praticavam o beach tennis em São João, onde moram, bem como meu neto Pedro de oito anos. Eles propuseram tocar junto conosco o empreendimento e fizemos uma parceria. Como já tinha esta área disponível, bem localizada, iniciamos a construção das três quadras e toda a infraestrutura e temos um espaço reservado para mais quatro quadras”, afirmou.

O Espaço Beach não é um clube, não tem sócios, funciona mais como uma academia. Também tem espaço reservado para o vôlei de praia, com aulas coordenadas pela professora Maíra Melchiori, que está formando grupos de alunos e cujas aulas poderão ser reservadas com a professora. Também maiores informações poderão ser encontradas nas páginas da internet, pelo WhatsApp ou pelo Instagram no espacobeachvg ou fone 19-998585658.

O empreendimento já está gerando empregos durante a sua construção e também com o seu pleno funcionamento haverá a necessidade de se contratar mais pessoas para trabalhar no local, contribuindo com o desenvolvimento econômico e do esporte na cidade. Proitinho disse que a procura está sendo muito boa e que no futuro haverá torneio de beach tennis, bem como de vôlei de praia, promovendo Vargem Grande do Sul e atraindo pessoas da região.

Fotos: Reportagem