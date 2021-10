Neste sábado, dia 16 é o “Dia V” da Campanha de Multivacinação

Neste sábado, dia 16, será realizado o dia V da Campanha Nacional de Vacinação de Multivacinação, com foco na atualização das cadernetas de crianças e adolescentes.

A atualização da carteira de vacinação será realizada das 8h às 16h nas Unidades de Saúde Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores; Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista; Dr. Edward Gabrioli, na Vila Polar; Benedito Martins, no Jardim Santa Marta e Dr. Nabil Zarif, na Vila Santa Terezinha.

Para imunização é necessário levar a carteira de vacina, documento pessoal de identificação e cartão do SUS. De acordo com o Departamento Municipal de Saúde, o objetivo é imunizar a todas as pessoas e conscientizar a população da importância da vacina para proteção contra diversas doenças.

A Campanha

O público-alvo da campanha são crianças de 0 ano a menores de 15 anos, não vacinados ou com esquemas incompletos, que devem comparecer aos postos de vacinação. A meta do Ministério da Saúde é alcançar, pelo menos, 95% do público-alvo.