Sofrimento animal

O animal homo sapiens sofre e com seu sofrimento, outros animais acabam pagando a conta. Foi o que aconteceu esta semana em Vargem, com a triste notícia que correu as redes sociais de um cão morto por asfixia, na própria corrente em que foi preso pelo seu dono. No local, o total descuido com os dois animais mantidos em cativeiros e a prisão em flagrante do responsável pelos maus tratos aos animais.

As sociedades modernas cada vez mais não estão aceitando que animais paguem pela incúria de seus proprietários, com leis severas para as pessoas que maltratam seus bichos tidos como de estimação, ou mesmo os que são forçados a fazerem trabalhos extenuantes, além de suas forças físicas. Embora o fato tenha ocorrido em Vargem, há de se destacar o quanto o município tem evoluído no trato de seus animais domésticos. Tanto que a prefeitura possui a Clínica Veterinária Antônio Bertoloto, que leva o nome do saudoso prático no tratamento de animais, Tonico Bortoloto, que atende principalmente cães e gatos.

Há de se lembrar do trabalho incansável iniciado pela professora Célia Rodrigues no acolhimento de animais de rua, através da APAVA e depois pela Maria Tereza Bertoloto Bolonha. Do extenuante e benemérito trabalho da AAMA, Associação Amigos dos Animais sob a presidência de Evânia Coracini, que também cuida do canil para onde são levados animais abandonados. Também lutou muito o ex-vereador Wilsinho Fermoselli.

Entidades como a Focinho Geladinho, que trabalhou com adoção e resgate de animais também deram sua contribuição para os bons tratos e conscientização sobre o respeito e a dignidade que se deve ter para com os animais.

Ações positivas atuais, como a recentemente tomada pelo vereador Célio (PSB), que levou a Câmara a aprovar o projeto de resolução criando a Comissão Permanente de Defesa, Controle e Proteção dos Animais, só contribuem para o melhoramento da sociedade em relação aos bons tratos aos animais. O Legislativo conta também com Gláucio Gusman como defensor dos direitos dos animais. Também elogiáveis as atitudes do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), em cuja administração foi construída a clínica veterinária e também das campanhas realizadas, castrando os animais de rua.

É certo que a sociedade vargengrandense precisa evoluir cada vez mais no trato de seus animais de estimação ou não. Que o poder público municipal tem importante papel a cumprir neste sentido e que a conscientização das pessoas deve também acompanhar este desenvolvimento.

A lei protege e também pune. O agressor após ser preso, pagou fiança e vai responder em liberdade pelo crime que cometeu. Um dos animais foi acolhido por outra pessoa, mas, infelizmente, um dos cãozinhos teve um trágico fim. Pagou com a vida, os desequilíbrios que outro animal, o homo sapiens, tinha dentro de si. Este animal, o homem, dotado com toda sua inteligência e livre arbítrio, não soube desses dons fazer uso. Bastava dar tão pouco ao bichinho, apenas carinho e o amor era o que ele precisava.