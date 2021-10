Retomada total das aulas presenciais acontece nesta segunda, dia 18

A retomada obrigatória e total das aulas presenciais para os alunos das redes estadual, municipal e privada em todo Estado de São Paulo, a partir de segunda-feira, dia 18, foi anunciada pelo governador João Doria (PSDB) na quarta-feira, dia 13. Conforme informou, todos os protocolos sanitários, como o distanciamento de um metro, serão mantidos até o final de outubro, assim como o esquema de revezamento planejado por cada escola, de acordo com sua capacidade física.

Contudo, a partir de 3 de novembro, novas mudanças passarão a ser implementadas, como a não obrigatoriedade do distanciamento de um metro e, por consequência, a descontinuidade do revezamento entre os alunos nas aulas presenciais. A medida vai ampliar o acesso e a frequência dos estudantes da educação básica à unidade escolar para 100% dos estudantes presentes simultaneamente.

De acordo com o governador, a imunização de 97% dos profissionais da educação, com esquema vacinal completo, garante maior segurança para a retomada por completo das aulas. Além disso, ele pontuou que 90% dos adolescentes de 12 a 17 anos já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Embora o retorno seja obrigatório, alguns grupos poderão permanecer em atividade remota, como jovens pertencentes ao grupo de risco, com mais de 12 anos, que não tenham completado seu ciclo vacinal contra a Covid-19, jovens gestantes e puérperas, crianças menores de 12 anos pertencentes ao grupo de risco para Covid-19 para as quais não há vacina contra a doença aprovada no país, jovens com mais de 12 anos com comorbidades e que não tenham completado o ciclo vacinal contra a Covid-19 e estudantes com condição de saúde de maior fragilidade à Covid-19, mesmo com o ciclo vacinal completo, comprovada com prescrição médica para permanecer em atividades remotas.

Em Vargem

A Gazeta de Vargem Grande contatou a diretora da Escola Estadual Benjamin Bastos, Mênica Bernardes Gutierres Dotta, para saber como será essa volta e como a escola está se preparando.

Conforme comentou, as orientações que receberam da Secretaria Estadual de Educação em relação ao retorno, para o período de 18 a 29 de outubro é que a presença do aluno na escola é obrigatória, no entanto seguindo todos os protocolos sanitários. “Para este período, estaremos preparados para atender todos os alunos, porém para garantir o distanciamento de 1 metro a escola Benjamin Bastos permanece com o atendimento no formato de rodízio: dois grupos semanais atendendo 50% dos alunos, mantendo as transmissões síncronas das aulas para o grupo que permanece em casa”, disse.

Ela pontuou que a direção da escola já está intensificando a busca ativa para que todas as famílias possam tomar ciência da importância e agora da obrigatoriedade da presença na escola. “Em relação ao cumprimento dos protocolos, nossos alunos são constantemente orientados sobre a importância de seguir estes para um retorno seguro das aulas. Estamos recebendo muitos contatos das famílias em relação a este retorno que estão muito otimistas nesta volta, além do entusiasmo dos alunos que estão sentindo muita saudade do convívio escolar”, relatou. “A nossa equipe escolar está trabalhando muito para acolher estes alunos com ações voltadas especialmente para a recuperação das aprendizagens e principalmente para o apoio emocional”, completou.

Evolução

Desde o início da pandemia, o Governo de São Paulo tenta promover o avanço na retomada das atividades presenciais nas escolas. Em 8 de setembro de 2020, as escolas foram abertas para atividades presenciais e no dia 3 de novembro foram autorizadas aulas regulares para Ensino Médio (EM) e Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Em janeiro de 2021, a recuperação aconteceu de forma presencial e facultativa e em 8 de fevereiro ocorreu a abertura das escolas para o ano letivo de 2021. Em março, durante a fase emergencial do Plano São Paulo, as escolas abriram só para os estudantes mais vulneráveis, de acordo com o CadÚnico. No mês seguinte, em 14 de abril, já na fase vermelha do Plano São Paulo, a presença permitida era de até 35% dos alunos. Em julho também houve recuperação presencial. No último dia 2 de agosto foi dado início ao segundo semestre letivo presencial e, nesta semana, anunciado o retorno total dos estudantes, com presença obrigatória em sala de aula, que antecede o último avanço na escalada para a retomada das atividades presenciais na educação – o retorno, sem revezamento, de todos os estudantes.

Rede Municipal

Embora o anúncio da retomada obrigatória e total das aulas presenciais tenha sido para os alunos das redes estadual, municipal e privada, o Governador João Doria deu autonomia para as cidades decidirem como farão essa volta. Em Vargem, segundo o informado pela prefeitura, as aulas da rede municipal retomam de forma total no dia 3 de novembro. Ainda será emitido um decreto com as regulamentações para essa volta dos alunos, que acontecerá apenas no início do próximo mês, quando o Plano São Paulo, que trata sobre o distanciamento social, chega ao fim.