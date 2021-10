Ação entre amigos visa ajudar o Hospital

O Hospital de Caridade iniciou uma Ação entre Amigos com o intuito de arrecadar fundos para ajudar com o déficit orçamentário. Na compra de um número, você ajuda o Hospital a continuar salvando vidas e ainda concorre a prêmios incríveis pelo valor de R$ 50,00 cada bilhete com cinco números.

Os prêmios são: 1º prêmio: uma potra; 2º prêmio: um potro; 3º prêmio: rádio à bateria am e fm bluetooth; 4º prêmio: churrasqueira de ferro fundido + gazebo dobrável de alumínio 3x3m; 5º prêmio: mochila elate 65 litros vermelha – Coleman.

Os interessados em comprar um bilhete, podem entrar em contato nas redes sociais do Hospital de Caridade ou então ligar diretamente na entidade e deixar um número de contato para retorno.

O atendimento nas redes sociais é em horário comercial, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h.

O sorteio correrá pela milhar do 1º ao 5º prêmio da Loteria Federal do dia 15 de dezembro deste ano. Caso o sorteio não aconteça por algum motivo, será considerado o próximo.