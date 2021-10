Barros Munhoz destina R$ 500 mil para o Hospital de Caridade

O deputado estadual Barros Munhoz (PSB) esteve no Hospital de Caridade na última sexta-feira, dia 8. O deputado fez uma emenda para custeio no valor de R$ 700 mil para a entidade, sendo que 500 mil já foram depositados na conta do Hospital.

“Nesse momento difícil onde o Hospital corria um sério risco de fechar as suas portas, ajuda como essa renovam as esperanças”, afirmou o prefeito Amarildo Duzi Moraes, em suas redes sociais.

O prefeito destacou o trabalho realizado pela Provedoria da entidade, com a liderança do empresário Jair Gabricho. “Não medem esforços para pagar as dívidas, manter o hospital funcionando e ainda reiniciando as cirurgias eletivas”, afirmou.

No vídeo divulgado pelo prefeito, o empresário Jair Gabricho, provedor do Hospital agradece o empenho do deputado na liberação dos recursos. “Essa verba que o Barros nos destinou veio em tempo recorde. Fomos pedir auxílio em março e o dinheiro já está na conta do Hospital”, disse. “Se o hospital tá de pé, é muito por conta da ajuda do Barros Munhoz”, afirmou.

Jair se recordou ainda quem em 2014 o deputado havia destinado R$ 950 mil à entidade e agora mais esse recurso para custeio. “Agora 500 mil que já estão na conta, além de 200 mil que estão empenhados. Muito obrigado, em nome do Hospital. Esse recurso vai nos ajudar a permanecer de pé e atendendo a população”.

Por sua vez, Barros Munhoz elogiou o empenho do provedor e do prefeito. “Agradeço a Deus por me dar a felicidade de ser útil e poder ajudar uma instituição tão importante quanto o Hospital de Caridade e de poder trabalhar ao lado de um prefeito que é modelo para São Paulo e para o Brasil, como o Amarildo. Fazer parte de um grupo de pessoas que tem o Jair como amigo e que acreditam no Jair e nos irmãos que o ajudam nessa tarefa nobre, santa de manter de pé um hospital tão importante como esse”

Amarildo destacou ainda que o deputado estadual Barros Munhoz é o parlamentar que mais ajuda Vargem Grande do Sul. “E mais uma vez honrou os votos recebidos da população vargengrandense. Obrigado Barros Munhoz, obrigado a toda Provedoria na pessoa do empresário Jair Gabricho pelo trabalho em prol de nosso hospital”, agradeceu Amarildo.

O prefeito agradeceu também a todos que colaboraram e continuam colaborando para que o Hospital de Caridade mantenha as portas abertas e cumprindo sua nobre missão de atender a população, especialmente a mais necessitada.