DAEE abre licitação para obras na erosão da Cohab 6

O Diário Oficial do Estado de São Paulo publicou na edição de 9 de outubro o comunicado da abertura da concorrência pública para as obras de contenção do processo erosivo e da recuperação das áreas degradadas pela voçoroca existente nas proximidades do Conjunto Habitacional, em Vargem Grande do Sul.

O autorizo para esta obra foi anunciado em agosto, pelo vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), durante visita a região.

De acordo com a publicação no Diário Oficial do Estado, o prazo de execução das obras será de 12 meses a partir da data da ordem de serviço. O valor total estimado é de R$ 7.334.565,54, para os exercícios de 2021 e 2022.

A sessão pública para a determinação da empresa que fará a obra será realizada no dia 23 de novembro, às 10h.

A obra será contratada pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), autarquia vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA).

Obra

Essa segunda etapa das obras prevê a recuperação da área afetada, com recomposição da área erodida e intervenções no curso d’água para promover uma solução definitiva.

O projeto consiste num retaludamento da área erodida, uma vez que na situação atual, os taludes são íngremes, associado a execução de aterro na área central da voçoroca, sobre o qual será implantado um canal em concreto, para o escoamento das águas das chuvas. Todos os canais previstos serão providos de degraus, com a finalidade de dissipação de energia e assim promover um escoamento da água com baixa velocidade e respectivo lançamento sobre o terreno natural.

A primeira etapa das obras, teve o custo de R$ 1.425.977,82, e foi realizada em 2019, com o desvio de águas pluviais na Vila Esperança. Foi realizada a canalização das águas pluviais para interromper o processo de desbarrancamento da voçoroca.