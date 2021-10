Deputado Danilo Balas visitou Vargem

O deputado estadual Danilo Balas (PSL) esteve em Vargem Grande do Sul na última semana, onde se reuniu com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB).

Participaram também do encontro o vereador Magalhães (Democratas), membros da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar. Eleito em 2018 para a Assembleia Legislativa do Estado, o deputado foi vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito para o Remédio Popular (CPI da FURP). Criou e é Presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção é também vice-presidente da Frente Parlamentar em apoio aos colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs).

Ainda exerce a função de Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle (CFC). É também membro suplente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação; da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento; da Comissão de Infraestrutura; e da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários.