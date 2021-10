Deputado Federal Paulo Teixeira participou de encontro na cidade

Paulo Teixeira, deputado federal pelo PT, esteve em Vargem Grande do Sul no último sábado, dia 9 de outubro. Ele foi recebido pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) no Gabinete do Executivo.

“O deputado todo ano faz uma emenda destinando recursos ao município, sendo um importante parceiro da cidade”, destacou Amarildo.

Estiveram presentes na recepção ao deputado o vereador Paulinho (PSB), João Michelazzo, da Associação Amigos da Serra da Paulista e representantes do MDB de Vargem, Hugo Cossi, Felipe Gadiani e Chico Oliveira. Do diretório municipal do PT estiveram o presidente Luís Carlos e o vice-presidente Claudemir e o presidente, entre outros apoiadores.