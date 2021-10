Ensaios para o Cultura “Viva Arte” entram na reta final

A Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, realizará no próximo sábado, dia 23 de outubro, um evento híbrido, presencial com transmissão também online, na Casa da Cultura. De acordo com o departamento, o show que tem como título “Viva Arte”, trará um modelo diferente de repertório, com músicas da MPB, rock nacional e apresentações de dança.

O Viva a Arte seguirá um formato aos moldes da virada cultural e tem como propósito revelar novas vozes, e abrir espaço para cultura diversificada, podendo assim fazer parte das ações culturais em 2022, que voltarão a ser totalmente presenciais.

De acordo com o departamento de Cultura, nem todos os artistas são novas vozes, como é o caso dos cantores Felipe e Jeferson que já se apresentaram em eventos do Departamento, assim como o dançarino João Tomaz, que faz parte do grupo de dança da Cultura.

Mas novas vozes estarão presentes, como Elaine Cândido, Maria Alice, Clara Dapena, Débora Martins e Victor Idesti. E as exibições contarão ainda com a participação de Leandro José e apresentação de Flavinha Carvalho.

Neste momento de retomada das ações presenciais, o Departamento de Cultura ressaltou que tem o cuidado de manter a segurança dos presentes, por isso, destacou que continua sendo obrigatório o uso de máscara. Além disso, serão disponibilizados apenas 30 ingressos gratuitos para acompanhar o show na Casa da Cultura, onde haverá distanciamento entre os lugares.

Haverá também transmissão do evento pela página e canal do Youtube da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, com participação por mensagens sendo lidas ao vivo durante a live.