Entidade ganha jogos de lençóis

Uma ação de amigos e familiares para ajudar o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul resultou na doação de 30 jogos de lençóis. Conceição Sartori Zarif, que faz parte do grupo de voluntários contou à Gazeta de Vargem Grande que vários doadores que muito contribuíram não são vargengrandenses, mas se sensibilizaram com o atual momento que o hospital enfrenta.

“Os vargengrandenses e a direção do hospital agradeceram a todos que contribuíram e principalmente a Maria Claudia Cintra e Maria Silvia Cintra que compraram o tecido e trabalharam na confecção dos jogos de lençóis de excelente qualidade. Agradeço em nome de todos os vargengrandenses e administradores do hospital”, disse Conceição Sartori Zarif.