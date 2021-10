Região registrou seis casos de violência doméstica

Na edição da Gazeta de Vargem Grande do dia 25 de setembro, o jornal fez uma reportagem sobre o alto número de casos de violência doméstica registrados pela Polícia Militar e Civil na região. Na ocasião, 11 crimes haviam sido notificados. Nesta semana, em um intervalo de três dias, seis casos de violência foram relatados.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, no Brasil, a cada minuto uma vítima de violência doméstica ou pessoa que presenciou agressões físicas ou psicológicas contra mulheres ou meninas acionaram a polícia no ano passado. O número representa um crescimento de 16,3% em relação a 2019, sendo 694.131 ligações para a polícia.

No sábado, dia 9, uma mulher de 19 anos foi vítima do crime em Mococa, após discussão com o companheiro de 22 anos. O rapaz, que tinha drogas e armas em casa, foi preso. Também em Mococa, no domingo, dia 10, uma mulher de 37 anos foi agredida pelo companheiro de 41 anos e fugiu para pedir socorro. O rapaz foi encontrado no Pronto Socorro, também com ferimentos. O delegado estipulou fiança de R$ 5 mil, que não foi paga. Assim, o autor foi preso.

Em São José, no dia 10, uma mulher de 49 anos foi ameaçada de morte por um homem de 46 anos. Ela aguardou a PM escondida dentro do carro e apresentou os documentos de medida protetiva contra o autor, que no dia havia ligado e a ameaçado de morte. Ele foi preso.

Em Tapiratiba, no mesmo dia, uma mulher de 48 anos foi vítima de violência doméstica. O homem de 48 anos, a ameaçou de morte, e danificou o veículo. Foi estabelecida a fiança de R$ 2.200, que não foi paga e ele permaneceu preso. Ainda no dia 10, em Itobi, uma mulher de 41 anos foi vítima do crime no dia de seu aniversário. O autor, de 48 anos, estava com um facão e disse não aceitar que sua ex-esposa levasse outro homem para casa. Ele ameaçou o atual namorado da vítima, que foi embora do local. A vítima estava com ferimentos na mão provocados pelo facão na tentativa de parar o agressor de deferir golpes em sua direção. O agressor foi preso.

No dia 11, uma mulher de 43 anos foi agredida pelo marido, de 45 anos, em Mococa. A filha do suspeito informou aos PMs que seu pai estava agredindo sua madrasta, que pedia por socorro. O criminoso foi preso. No dia 14, em Aguaí, uma mulher de 34 anos grávida de oito meses foi agredida por seu namorado, de 34 anos. Ela foi levada ao Pronto Socorro com lesões no rosto e nariz e encaminhada ao Hospital. Foi feito um boletim de ocorrência de lesão corporal e violência doméstica.